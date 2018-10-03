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Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avrupa borsaları günü yükselişle tamamladı.

Avrupa borsaları yükselişle kapandı
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Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,50 artışla 383,84 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,48 kazançla 7.510,28 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,43 yükselişle 5.491,40 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,84 artışla 20.736,01 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,60 kazançla 9.361,10 puana ulaştı.

Almanya'da DAX 30 endeksi ise yerinde seyrederek 12.287,58 puanla kapandı.

Euro/dolar paritesi (TSİ) 19.26 itibarıyla yüzde 0,23'lük düşüşle 1,152 seviyelerinde işlem görüyor.

Kaynak: AA

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