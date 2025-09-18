Avrupa borsaları yükselişle kapandı
Avrupa borsaları, haftanın dördüncü işlem gününü yükselişle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,8 artışla 555,01 puana çıktı.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,21 artarak 9.228,11, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 1,35 değer kazanarak 23.674,53, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,87 yükselerek 7.854,61 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,84 artışla 42.307,81 puandan kapandı.
Avro/dolar paritesi, TSİ 19.38 itibarıyla yüzde 0,32 düşüşle 1,178 oldu.
Avrupa piyasaları, önde gelen merkez bankalarının para politikalarına odaklandı.
ABD Merkez Bankası (Fed), dün beklentiler doğrultusunda politika faizini 25 baz puan indirerek yüzde 4-4,25 aralığına çekti.
İngiltere Merkez Bankası (BoE), bugün, politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda yüzde 4'te sabit bıraktı.