Avrupa borsaları yükselişle kapandı

Avro/dolar paritesi TSİ 19.23 itibarıyla yüzde 0,446 düşüşle 1,16 seviyesinden işlem gördü.

Avrupa Birliği'nin (AB), üye ülkelerdeki çelik sektörünü korumak için bu ürüne yönelik ithalat kotalarını azaltmayı ve gümrük vergilerini yükseltmeyi içeren planları, piyasalarda pozitif seyir izlenmesini sağladı. Avrupalı çelik üretici şirketlerin hisseleri günü değer kazanarak kapattı.

AB Komisyonu, çelik sektörünü küresel kapasite fazlasının neden olduğu "haksızlığa" karşı korumak için hazırladığı koruma planını kamuoyu ile paylaştı. Plana göre, AB stratejik çelik sektörünün uzun vadede devamlılığını sağlamaya yönelik adımlar atacak.

Çelik sektöründeki küresel aşırı kapasiteye karşı tedbirler alınacak. Bu kapsamda çelikte gümrüksüz ithalat hacimleri yılda 18,3 milyon tonla sınırlandırılacak. Böylece, gümrüksüz çelik ithalat hacimleri 2024 çelik kotalarına kıyasla yüzde 47 düşürülecek.

Çelikteki kota dışı vergi oranları da iki kat artırılarak yüzde 50'ye yükseltilecek.

Bu arada, bölgede bugün açıklanan verilere göre, Almanya'da ağustos ayına ilişkin fabrika siparişleri aylık yüzde 4,3, yıllık yüzde 3,9 ile beklentilerin üzerinde azaldı.