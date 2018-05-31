Avrupa borsalarında düşüş
Avrupa borsaları ABD’nin çelik ithal ettiği ülkelere ek gümrük vergisi uygulanmasına ilişkin kararının ardından günü düşüşle tamamladı.
Avrupa borsaları günü düşüşle tamamladı.
Kapanışta, gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,63 azalarak 383,06 puandan kapandı.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,53 azalarak 5.398,40 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,06 azalarak 21.784,18 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi günü yüzde 1,40 düşüşle 12.604,89 seviyesinde, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,15’lik düşüşle 7.678,20 seviyesinde kapandı.
Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19:50 itibariyle yüzde 0,08’lik yükselişle 1,1668 seviyelerinde işlem görüyor.
Kaynak: AA