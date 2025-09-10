Avrupa borsalarında Rusya tedirginliği
Avrupa borsaları, yatırımcıların şirket kazançlarını ve enflasyon verilerini değerlendirmesinin yanında Rus insansız hava araçlarının (İHA) Polonya hava sahasını ihlal etmesinin ardından günü karışık seyirle tamamladı.
Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, yüzde 0,05 değer kaybederek 552,12 puan oldu.
Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 artışla 7.761,32 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,12 değer kazanarak 42.349,41 puana çıktı.
Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,39 değer kaybıyla 23.626,87 ve İngiltere'de 0,19 düşüşle 9.225,39 puandan kapandı.
Avro/dolar paritesi TSİ 19.22 itibarıyla yüzde 0,026 artışla 1,171 oldu.
Şirket hisselerinden Danimarkalı ilaç üreticisi Novo Nordisk'in hisseleri, şirketin yaklaşık 9 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklamasının ardından günü yüzde 3 artışla tamamladı.