Avrupa borsalarında son durum: Yeni gün yükselişle başladı

Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,32 artışla 454,6 puan, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,11 değer kazanarak 15.142 puan oldu.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 yükselişle 7.792 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,15 artışla 7.093 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,38 değer kazancıyla 9.069 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,52 primle 26.738 puanda bulunuyor.

Avro/dolar paritesi, şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 1,0880 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, küresel piyasalarda gözlerin ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı para politikası kararlarına çevrildiğini belirterek, bankanın faiz artışlarına gelecek toplantıdan sonra ara verebileceğine ilişkin beklentilerin risk iştahını desteklediğini bildirdi.

Fed'in bugünkü toplantıda politika faizini 25 baz puan artırmasına kesin gözüyle bakıldığını anımsatan analistler, karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarındaki yönlendirmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmasının beklendiğini söyledi.

Analistler, yarınki Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının kararları öncesinde piyasalarda oynaklığın artabileceğini ifade ederek, iki bankanın da politika faizini 50'şer baz puan artıracağının fiyatlandığını ve bölgede azalan resesyon endişeleriyle bankaların gelecek dönem için daha yumuşak sinyaller vermesinin beklendiğini kaydetti.

Bugün ayrıca dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avro Bölgesi'nde enflasyon ve ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere yoğun veri gündemi takip edilecek.