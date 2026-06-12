Avrupa borsalarında yeni ralli sinyali: Citigroup hedefini açıkladı

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Citigroup, güçlü kâr büyümesinin Avrupa hisse senedi piyasalarını desteklemesini beklerken, Stoxx Europe 600 Endeksi'nin 700 puana ulaşabileceğini öngördü. Banka, FTSE 100 için ise yüzde 15'lik yükseliş potansiyeline işaret etti.

Citigroup, şirket kârlarındaki güçlü artışın gelecek yıl Avrupa hisse senedi piyasalarına destek sağlayacağını ve 2027'nin ilk yarısında belirgin yükselişler yaşanabileceğini tahmin etti.

Beata Manthey öncülüğündeki strateji ekibi, Stoxx Europe 600 Endeksi'nin yıl sonunda 640 puana çıkmasını bekliyor. Söz konusu hedef, endeksin mevcut seviyesine göre yaklaşık yüzde 3 yükseliş potansiyeli taşıdığına işaret ediyor.

Banka, endeksin 2027 yılının ortasına kadar 700 puana ulaşabileceğini ve böylece 12 aylık dönemde toplam yüzde 13 getiri sağlayabileceğini öngörüyor.

FTSE 100'de yüzde 15 yükseliş beklentisi

Citigroup'un tahminlerine göre FTSE 100 Endeksi, 2027 ortasına kadar yüzde 15 değer kazanarak 11 bin 800 puana yükselebilir. Banka, beklenen yükselişin temel belirleyicisinin şirket kârlarındaki ivme olacağını değerlendirdi.

Avrupa piyasalarına ilişkin 2026 yılı hisse başına kâr büyümesi tahminini yüzde 8'den yüzde 12'ye çıkaran Citigroup, revize edilen oranın piyasa genelindeki beklentilerin altında kalmaya devam ettiğini belirtti.

FTSE 100 bünyesindeki şirketlerin hisse başına kârlarının ise yüzde 22 artması bekleniyor.

Mali destekler Avrupa hisselerine yönelimi artırabilir

Citigroup, mali desteklerin Euro Bölgesi ekonomisindeki büyümeyi güçlendireceğini öngördü. Bankaya göre bu görünüm, çeşitlendirilmiş varlık dağılımı çerçevesinde yatırımcıların kademeli olarak Avrupa hisselerine yönelmesini teşvik edebilir.

Sektörel değerlendirmelerde, büyüme fırsatlarından yararlanmak amacıyla teknoloji sektörünün portföylerdeki ağırlığının artırılması önerildi. Bankacılık ve temel materyaller sektörlerinde ise daha seçici bir yatırım stratejisi izlenmesi gerektiği belirtildi.

Sağlık ve kişisel ürünler gibi defansif sektörler de Citigroup'un dikkat çektiği yatırım alanları arasında yer aldı.

Kimya ve medya sektörlerinin notu yükseltildi

Citigroup, Avrupa'daki kimya ve medya sektörlerine yönelik değerlendirmesini nötr seviyesine yükseltti. Seyahat ve eğlence ile finansal hizmetler sektörlerinin notu ise "ağırlığını azalt" seviyesine indirildi.

Ülke bazında gerçekleştirilen değişikliklerde İsveç, Almanya ve İsviçre "ağırlığını azalt" kategorisine çekildi. İtalya ve Hollanda'nın notu ise "ağırlığını artır" seviyesine yükseltildi.