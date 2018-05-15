Avrupa ekonomisinde büyüme hız kesti

15 Mayıs 2018

Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği'nde (AB), bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yüzde 0,4 arttı. Artış hızı bir önceki çeyreğe kıyasla yavaşladı.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) ikinci öncü verilerine göre, 19 üyeli Euro Bölgesi’nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 yükseldi.

2017’nin ilk çeyreğine kıyasla ise Euro Bölgesi’nde GSYH artışı, yüzde 2,5 olarak ölçüldü.

Euro Bölgesi'nde bir önceki çeyrekte yani 2017 yılının son çeyreğinde çeyrek bazda yüzde 0,7 ve yıllık bazda da yüzde 2,8 büyüme kaydedilmişti. Böylece büyüme hızı hem çeyrek hem de yıllık bazda azalma kaydetti.

Veriler, 28 üyeli AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH’nin ilk çeyrekte önceki çeyreğe göre yüzde 0,4 ve 2017’nin ilk çeyreğine kıyasla da yüzde 2,4 arttığını ortaya koydu.

AB ekonomisi de geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 ve 2017’nin aynı dönemine kıyasla da yüzde 2,7 büyümüştü.

Diğer yandan, daha önce açıklanan ikinci öncü tahmin verileri ilk öncü verileri teyit etti. Birinci çeyreğe ilişkin daha detaylı veriler ise 7 Haziran’da açıklanacak.

Kaynak: AA