Avrupa hisseleri AMB sonrası yükseldi
Avrupa hisseleri, AMB'nin varlık alım programını uzatıp, varlık alım miktarını düşürmesiyle kapanışta yükseldi
Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 1,07 artışla 391,27 puana yükseldi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53 kazançla 7.486,50 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,39 artarak 13.133,28 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,61 artışla 22.807,42 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,50 yükselişle 5.455,40 puana ve İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 1,92’lik kazançla 10.347,80 puana çıktı.
Euro/dolar paritesi ise TSİ 19.15 itibarıyla yüzde 1,02'lik düşüşle 1,1692 seviyelerinde işlem görüyor.
Kaynak: AA