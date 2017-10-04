Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi: Yapılması gereken çok şey var

04 Ekim 2017

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, ECB'nin Frankfurt'taki binasında oluşturulan ziyaretçi merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, bu merkez sayesinde yalnızca Avrupa'dan değil tüm dünyadan gelen ziyaretçilerin ECB’yi daha yakından tanıma ve yapılan çalışmalara ilişkin daha fazla bilgi edinme fırsatı bulacaklarını belirtti.

Bankaya geçen yıl 15 bin ziyaretçinin geldiğini ifade eden Draghi, bu yılın ilk yarısında gelen konuk sayısının da bankaya olan ilgiyi gösterdiğini söyledi.

Draghi, 4 ana bölümden oluşan ziyaretçi merkezine yıllık 40 bin kişinin gelmesini beklediklerini dile getirerek, "İlk bölüm olan 'sürdürmek', para politikasının euronun değerli olmayı sürdürmesine bakıyor. İkinci bölüm olan 'korumak', ECB'nin finansal istikrarı teşvik etme ve bankaları denetleme rolünü ele alıyor. Üçüncü bölüm 'birleştirmek', bankanın ödeme sistemlerini geliştirme ve euro banknotları tedarik etme görevlerini vurguluyor. Dördüncü bölüm olan 'başarı' Avrupa'nın başarılarını ve küreselleşmiş bir dünyadaki yerimizi vurguluyor." dedi.

Draghi, ziyaretçi merkezinin dinlemek ve halktan geribildirim istemek için bir kanal olduğuna işaret ederek, "Vatandaşları hizmetle bağlamanın bir yolu. Vatandaşlarımızla tanışmak için ayrıcalıklı bir alanımız var." diye konuştu.

Mario Draghi, ziyaretçi merkezinde sınır dışı edilen Yahudiler anısına da bir yer ayrıldığını bildirdi.

Tek pazarın tam potansiyelinin gerçekleştirilmesi için gerekli iki adım

Avrupa'nın geçmişte birçok başarı elde ettiğini ancak daha yapılması gereken çok şey olduğunu söyleyen Draghi, "Bankacılık Birliğinin ve Sermaye Piyasası Birliğinin tamamlanması, Avrupa halkının refahını korumak için gerekli olan tek pazarın tam potansiyelinin gerçekleştirilmesi için atılması gereken iki adımdır." ifadesini kullandı.

Draghi, enflasyon ve para politikası konularına ise değinmedi.

Kaynak: AA