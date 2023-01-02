Avrupa Merkez Bankası'ndan enflasyon uyarısı

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, AMB'nin bu hızlı ücret artışlarının hali hazırda yüksek olan enflasyona daha fazla katkı yapmasını engellemesi gerektiğini söyledi.

Hırvatistan'da yayınlanan Jutarnji gazetesini konuşan Lagarde, "Ücretlerin artmakta olduğunu ve bu artışın muhtemelen beklenenden daha yüksek bir hızla olduğunu biliyoruz. Enflasyonist bekleyişlerin kontrolden çıkmasına veya ücretlerin enflasyonist etkileri olmasına imkan vermemeliyiz" dedi.

Lagarde, AMB'nin enflasyonun hali hazırdaki yüzde 10 civarından yüzde 2 hedefine düşmesi için gerekli tedbirleri alması gerektiğini de vurguladı.