Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz mesajı

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos Euro Bölgesi'nde enflasyonun yüzde 2'lik hedefe ulaşana dek faiz artışlarının devam edeceğini ifade etti.

Madrid'deki bir etkinlikte konuşan Guindos 50 baz puanlık artışların devam edebileceğini söyledi ve bugüne dek alınan aksiyonların enflasyonda hedefe ulaşmak konusunda yeterli olmadığını belirtti.

AMB yetkililerinin geçen hafta önceki 2 aya kıyasla daha ufak montalı faiz artışı yapmış, enflasyonun hala çift hanede olması nedeniyle daha fazla faiz artışı olacağı mesajı verilmişti. Bankanın bu şahin tutumu ekonomistlerin faiz tahminlerini yukarı yönlü revize etmesine neden olmuştu.

Litvanya Merkez Bankası Başkanı Gediminas Simkus da Şubat ayında 50 baz puanlık faiz artış beklediğini söyledi.