Avrupa'da 2017’de kamu açığı/GSYH oranı azaldı
Euro Bölgesi'nde ve AB'de kamu açığının GSYH oranı ile kamu borcunun GSYH’ye oranı, 2017 yılında 2016’ya göre azaldı.
Kamu açığının Gayrisafi Yurtiçi Hasılaya (GSYH) oranı, geçen yıl Euro Bölgesi'nde yüzde 0,9’a, Avrupa Birliği'nde (AB) ise yüzde 1’e indi.
Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) bugün açıkladığı ilk verilere göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde kamu açığının GSYH'ye oranı, 2016 yılında yüzde 1,5 iken, 2017’de yüzde 0,9’a indi.
28 üyeli AB'de de kamu açığı/GSYH oranı aynı dönemde yüzde 1,6’dan yüzde 1’e geriledi.
Diğer yandan, Euro Bölgesi'nde kamu borcunun GSYH'ye oranı ise söz konusu dönemde yüzde 89’dan yüzde 86,7’ye ve AB’de de yüzde 83,2’ten yüzde 81,6’ya düş
Kaynak: AA