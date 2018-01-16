Avrupa'da açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağında

16 Ocak 2018

Katar-Birleşik Arap Emirlikleri hava sahasındaki gerginlik ve Suriye'deki gelişmeler jeopolitik riskleri artırırken, dünya borsalarında dün karışık bir seyir izlendi.

ABD'de dün resmi tatil dolayısıyla pay piyasalarında işlem yapılmazken, dolar endeksi 3 yılın en düşük seviyesi olan 90,3'ü görmesinin ardından bu seviyenin hemen üzerinde dengelendi.

Avrupa tarafında, euronun dolar karşısında değerlenmesinin negatif etkilediği borsalarda dün satış ağırlıklı bir seyir izlendi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,34, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,13 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 değer kaybetti. Euro/dolar paritesi ise 3 yılın ardından ilk kez 1,23 sınırına kadar yükselmesinin ardından bugün Asya piyasalarında 1,2265 seviyesinde dengelendi.

Avrupa'da bugün Almanya aralık ayı TÜFE (10:00) ile İngiltere aralık ayı TÜFE ve ÜFE (11:00) verileri açıklanacak.

Öte yandan bugün Japonya'da açıklanan ÜFE'nin yıllık yüzde 3,1 ile beklentilerin altında artması sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,4 değer kazandı.

Kaynak: AA