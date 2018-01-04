Avrupa'da borsalar alıcılı
Avrupa'da borsalar güne yükselişle başlarken, Asya'da Güney Kore hariç alıcılı bir seyir izlendi.
Küresel piyasalar artan risk iştahı ile pozitif bir seyir izliyor.
Avrupa'da borsalar, güne yükselişle başladı. Açılışın ardından gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,36 yükselişle 391,88 puan, İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 0,20 artışla 7.687,05 puan oldu.
Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,67 kazançla 13.065,03 puan, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,56 değer kazancıyla 5.360,96 puan, İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,56 primle 22.027,33 puan, İspanya'da IBEX 35 endeksi de yüzde 0,52 artışla 10.168,20 puan seviyelerinde seyrediyor.
Nikkei 225 rekor kırdı
Asya borsalarında da pozitif bir seyir izlenirken, Güney Kore'de Kospi endeksi negatif ayrıştı.
Japonya'da bugün açıklanan verilere göre, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi aralıkta bir önceki aya kıyasla 0,4 puan artarak 54'e yükseldi. Açıklanan pozitif verinin katkısıyla Japonya'da Nikkei 225 endeksi, 3 günlük tatilin ardından yeni yılın ilk işlem gününde rekorunu kırdı. Endeks, 23.506,33 puanla tarihi zirvesini görmesinin ardından günü yüzde 3,3'lük artışla 23.506,33 puandan kapattı. Dolar/yen paritesi ise saat 10.25 itibarıyla yüzde 0,1 değer kazancıyla 112,58 seviyelerinden işlem görüyor.
Çin'de Caixin tarafından açıklanan pozitif PMI verileri sonrası Şanghay bileşik endeksi, yükselişini 5'inci işlem gününe taşırken, kapanışta yüzde 0,5 artarak 3.385,7 puan oldu.
Güney Kore'de Kospi endeksi de yüzde 0,8 değer kaybederek günü 2.466,46 puandan tamamladı.
Son dönemde 33.750-34.150 puan bandında yatay bir seyir izleyen Hindistan'da Sensex endeksi, yüzde 0,3 yükselişle 33.889,39 puanda bulunuyor. Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise 30.796,93 puanla 10 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyelerini görmesinin ardından yüzde 0,6'lık primle 30.731,08 puanda seyrediyor.
Kaynak: AA