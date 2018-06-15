Avrupa'da enflasyon yükseldi

15 Haziran 2018

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) yayımladığı verilere göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde nisan ayında yüzde 1,3 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 1,9'a çıktı.

28 üyeli Avrupa Birliği'nde ise nisanda yüzde 1,5 olan yıllık enflasyon, mayısta yüzde 2 seviyesine ulaştı.

AB'de şubatta en düşük yıllık enflasyon yüzde 0,7 ile İrlanda, yüzde 0,8 ile Yunanistan ve yüzde 1 ile Danimarka'da kaydedildi.

En yüksek yıllık enflasyona sahip ülkeler ise yüzde 4,6 ile Romanya ve yüzde 3,1 ile Estonya oldu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), bölgede fiyat istikrarını sağlamak için orta vadede yüzde 2'nin hemen altında ancak yüzde 2'ye yakın seviyede enflasyon hedefliyor. Banka, bu doğrultuda varlık alım programı ve düşük faiz politikasını da kapsayan bazı tedbirler uyguluyor.

Kaynak: AA