Avrupa'da ihracat güçlü euroya rağmen büyüdü

15 Ocak 2018

Euro Bölgesi üyesi 19 ülkenin toplam ticaret fazlaları, güçlü euroya rağmen kasımda son 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Eurostat verilerine göre Euro Bölgesi'nde mal ticareti fazlası kasım ayında düzeltilmemiş verilerle 26,3 milyar euro oldu. Ekim ayında fazla 18,9 milyar euro seviyesinde gerçekleşmişti. Ticaret fazlası 2016 Kasım ayında ise 23,8 milyar euro olmuştu.

Euro Bölgesi'nin ihracatı kasımda 187,8 milyar eurodan 197,5 milyar euroya yükselirken, ithalat 168,9 milyar eurodan 171,2 milyar euro seviyesine çıktı. Söz konusu ayda ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7,7, ithalat ise yüzde 7,3 artış gösterdi.

Kasım ayında Avrupa Birliği'nin ticaret fazlası ise ekimdeki 19,3 milyar eurodan 22,5 milyar euroya yükseldi.