Avrupa'da inşaat üretimi ağustosta azaldı

18 Ekim 2017

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı ilk tahmin verilere göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi, bu yılın ağustos ayında temmuza kıyasla yüzde 0,2 düştü.

İnşaat üretimi, 2016'nın ağustos ayına göre ise yüzde 1,6 arttı.

Veriler ayrıca, 28 üyeden oluşan Avrupa Birliği'nde (AB) de inşaat üretiminin ağustosta önceki aya oranla yüzde 0,4 azaldığını, 2016’nın aynı dönemine göre de yüzde 3,1 arttığını ortaya koydu.

Verisi bulunan AB ülkeleri içinde, ağustosta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla azalış yüzde 9,7 ile İsveç’te, en fazla artış ise yüzde 9,8 ile Macaristan’da ölçüldü.

Yıllık bazda ele alındığında ise inşaat üretimi en fazla artan ülke yüzde 36,8 ile Macaristan oldu. En fazla azalış ise yüzde 1,1 ile İtalya, yüzde 0,4 ile de Belçika ve İspanya’da kaydedildi.

Kaynak: AA