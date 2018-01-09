Avrupa'da işsizlik geriledi

09 Ocak 2018

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde 2017'nin ekim ayında yüzde 8,8 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, kasımda yüzde 8,7'ye indi.

Piyasa beklentileri doğrultusunda gelen kasım ayı işsizlik oranı, Ocak 2009'dan bu yana görülen en düşük seviyede kalmaya devam etti.

28 üyeli AB'de ise işsizlik yüzde 7,4'ten yüzde 7,3'e geriledi. AB'de de işsizlik Ekim 2008'den bu yana görülen en düşük seviyeye indi.

AB'de işsiz sayısı kasımda 18 milyon 116 bin olurken, bu işsizlerin 14 milyon 263 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı. Kasımda ekim ayına göre AB'de 155 bin, Euro Bölgesi'nde 107 bin azalan işsiz sayısı, 2016'nın aynı dönemine göre de AB'de 2 milyon 133 bin, Euro Bölgesi'nde 1 milyon 561 bin düştü.

En düşük işsizlik Çekya'da

AB'de, kasım ayında verisi mevcut ülkeler arasında en düşük işsizlik yüzde 2,5 ile Çekya'da ölçüldü. Çekya'yı yüzde 3,6 ile Malta ve Almanya izledi. En yüksek işsizlik ise yüzde 20,5 ile Yunanistan (Eylül 2017 verisi) ve yüzde 16,7 ile İspanya'da kaydedildi.

İşsizlik, kasımda bir yıl öncesine kıyasla tüm AB ülkelerinde geriledi.

AB'de genç işsizlik yüzde 16,2

25 yaş altı genç işsiz sayısı, Kasım 2017'de AB'de 3 milyon 698 bin olurken, işsizlerin 2 milyon 624 bini Euro Bölgesi'nde yer aldı. Kasım 2016'ya göre genç işsiz sayısı, AB'de 429 bin ve Euro Bölgesi'nde 286 bin azaldı.

Genç işsizlik oranı, AB'de yüzde 16,2 ve Euro Bölgesi'nde yüzde 18,2 olarak ölçüldü.

Kasımda en düşük genç işsizliğe sahip ülkeler yüzde 5 ile Çekya ve yüzde 6,6 ile Almanya olurken, en yüksek genç işsizlik yüzde 39,5 ile Yunanistan (Eylül 2017 verisi), yüzde 37,9 ile İspanya ve yüzde 32,7 ile İtalya'da kaydedildi.

OECD bölgesinde enflasyon yüzde 2.4 oldu

Kaynak: AA