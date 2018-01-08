Avrupa'da perakende satışlar arttı

08 Ocak 2018

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, geçen yılın kasım ayında mevsimsellikten arındırılmış perakende satışlar, ekime kıyasla 19 üyeli Euro Bölgesi'nde yüzde 1,5 arttı. Perakende satışlar, 2016'nın kasım ayına göre de yüzde 2,8 yükseldi.

Veriler, 28 üyeli AB'de de perakende satışların kasımda aylık bazda yüzde 1,5 ve yıllık bazda yüzde 2,7 yükseldiğini ortaya koydu.

Satışları azalan tek ülke Estonya

Verinin mevcut olduğu AB ülkeleri arasında kasımda aylık bazda perakende satışında en fazla artış görülen ülke yüzde 3,9 ile Portekiz olurken, tek azalış görülen ülke yüzde 0,2 ile Estonya olarak kayıtlara geçti.

Yıllık bazda ise perakende satışlarında en fazla artış görülen ülke yüzde 10,9 ile Romanya olarak belirlendi. Söz konusu dönemde perakende satışları azalan tek ülke yüzde 1,2 ile yine Estonya oldu.

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Kaynak: AA