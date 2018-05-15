Avrupa'da sanayi üretimi martta arttı
Sanayi üretimi, mart ayında bir önceki aya kıyasla Euro Bölgesi'nde yüzde 0,5, Avrupa Birliği'nde ise yüzde 0,4 yükseldi.
Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre, 19 üyeli Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi, mart ayında şubat ayına göre yüzde 0,4, 2017’nin mart ayı ile kıyaslandığında ise yüzde 3 artış gösterdi.
Şubat ayında sanayi üretimi aylık yüzde 0,9 azalmış, yıllık yüzde 2,9 artmıştı.
Sanayi üretimi ayrıca piyasalardaki aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 3,7’lik artış beklentisini karşılamadı.
28 ülkeden oluşan AB’de ise sanayi üretimi, mart ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 artış gösterdi. 2017 yılının aynı ayına göre de yüzde 3 yükseldi.
Kaynak: AA