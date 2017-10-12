Avrupa'da sanayinin çarkları ağustosta hızlandı

12 Ekim 2017

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, ortak para birimi olarak euroyu kullanan ve 19 AB üyesi ülkeden oluşan Euro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi, ağustosta temmuz ayına kıyasla yüzde 1,4 yükseldi. Sanayi üretimi, geçen yılın ağustos ayı ile kıyaslandığında ise yüzde 3,8 artış gösterdi.

Sanayi üretimi, piyasalardaki aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 2,3’lük artış beklentisinin oldukça üzerinde geldi.

28 ülkeden oluşan AB’de ise sanayi üretimi, ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,7 ve geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 yükseldi.

Verinin mevcut olduğu AB ülkeleri içinde, sanayi üretiminde bir önceki aya kıyasla en fazla artış yüzde 14,3 ile Çekya, en fazla azalış ise yüzde 2,3 ile Hollanda’da kaydedildi.

Geçen yılın ağustos ayına göre, sanayi üretimi en fazla artan ülke ise yüzde 13,1 ile Litvanya, azalış görülen tek ülke de yüzde 1,8 ile Hollanda oldu.

Avrupa’nın öncü ekonomisi Almanya’da ise sanayi üretimi, ağustosta aylık bazda yüzde 3 ve yıllık bazda yüzde 4,7 artış gösterdi.

Kaynak: AA