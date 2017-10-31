Ayen Enerji'ye Arnavutluk'tan 'davet'

31 Ekim 2017

Ayen Enerji, Arnavutluk'ta 111 MW kurulu gücünde hidroelektrik santral işi ihalesinde, Arnavutluk'ta yerleşik FUSHA Shpk ile kurduğu ortak girişimin sözleşme görüşmelerine başlamak üzere davet aldığını duyurdu.

Ayen Enerji'den KAP'a yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk Cumhuriyeti Enerji ve Endüstri Bakanlığı tarafından çıkılan ihale, yap-işlet-devret modeli ile yapılacak olan, 111 MW kurulu gücünde, yıllık 366.6 Milyon kWh elektrik enerjisi üretim kapasiteli 35 yıl süreli " HES-Kalivaç Hidroelektrik Santrali işi"ni kapsıyor.

Açıklamada, "İhale sürecinde Ayen Enerji ve Arnavutluk'ta yerleşik FUSHA Shpk Ortak Girişimi ilk sırada yer almıştır. Bu ihale ile ilgili değerlendirme süreci bitmiş olup, ilgili bakanlık tarafından Ortak Girişim'e sözleşme görüşmelerine başlanmak üzere" sözleşmeye davet yazısı gönderilmiştir" denildi.