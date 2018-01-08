Azalan kuyu sayısı petrol fiyatlarına destek oldu
ABD'de azalan kuyu sayısından destek bulan petrol fiyatları 3 yılın zirvesine yakın seyrediyor.
ABD'deki yeni petrol kuyusu sayısının hafif de olsa azalması petrol fiyatlarındaki yükseliş trendine destek oldu.
Fiyatlar geçen hafta gördüğü yaklaşık üç yılın zirvesine yakın seyrediyor.
Geçen hafta 68.27 dolara çıkarak Mayıs 2015'ten bu yana en yüksek seviyeyi gören Brent petrolün varil fiyatı saat 08:50'de 67.67 dolardan işlem gördü.
İşlemciler, Baker Hughes tarafından cuma günü açıklanan veriye dikkat çekerek 5 Ocak itibariyle beş adet azalarak 742'ye inen petrol kuyusu sayısının fiyatları desteklediğini belirtti.
Petrol kuyusu sayısındaki azalmaya rağmen kaya petrolü üretiminin artması nedeniyle ABD'nin ham petrol üreticilerinin yakın dönemde günde 10 milyon varil seviyesini aşması bekleniyor.
Kaynak: Reuters