BAE petrol üretimini artırıyor

11 Ekim 2018

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Enerji Bakanı ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Birliğinin (OPEC) Dönem Başkanı Suheyl el-Mezrui 2018 yılının üçüncü çeyreği itibarıyla ülkesinin ham petrol üretimini artırmaya başladığını söyledi.

Mezrui, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, piyasanın gerektirdiği şekilde, ülkesinin ekim ve kasım ayları için üretim seviyelerinde artışa başladığını belirtti.

ABD'nin kasım ayında İran'a uygulayacağı petrol yaptırımı sonrası söz konusu piyasada açık oluşması gündeme geldi. Suudi Arabistan bu açığı petrol arzını artırarak tamamlayabileceğini duyururken Tahran yönetimi ise bu yaklaşıma tepki gösteriyor.

BAE'li Bakan da açıklamasının devamında 2018 yılı sonuna kadar günlük üretimin 3,5 milyon varile çıkacağı tahmininde bulundu.

Mezrui, ayrıca piyasadaki istikrar ve dengeyi sağlamak adına BAE'nin OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkelerle birlikte çalışmaya kararlı olduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih de geçen hafta yaptığı açıklamada, BAE'nin, Suudi Arabistan'dan sonra bu ay OPEC'te petrol üretimini artıran ikinci ülke olduğunu, ülkesinin petrol üretimini günlük 300 bin varilden fazla artırarak 10,7 milyona çıkardığını söylemişti.

OPEC verilerine göre, BAE'nin petrol üretimi geçen ağustos ayında günde 2,97 milyon varile ulaşmıştı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC üyesi olmayan ülkeler, 23 Haziran'da, temmuz ayından itibaren günlük petrol üretiminin yaklaşık 1 milyon varil artırılması üzerinde anlaşmıştı.

OPEC üyesi ve Rusya'nın başını çektiği bağımsız üreticiler, 2017'nin başlarında 6 ay süreyle petrol üretimini günlük 1,8 milyon varile düşürmüş, bu süre Mart 2018'e kadar uzatılmıştı.

OPEC'in Avusturya'nın başkenti Viyana'da 30 Kasım 2017'de düzenlenen 173. Olağan Toplantısı'nda da petrol üretiminin azaltılması anlaşmasının süresi Aralık 2018'e kadar uzatılmıştı.

Kaynak: AA