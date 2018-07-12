Banco Popular'a 5,5 milyar euroluk teklif

12 Temmuz 2018

İspanya'da tasfiye edilmek üzere olan Banco Popular'ın Yönetim Kurulu eski Başkanı Angel Ron, bankanın 5.5 milyar euro (6.4 milyar dolar) değerinde bir devralma teklifi aldığını belirtti.

Banco Popular birkaç ay sonra tasfiye edilip bir euro karşılığında Banco Santander'e satılacak.

Yüksek borçlarla boğuşan Banco Popular, vergi mükelleflerinin finanse ettiği kurtarma paketlerinden kaçınmayı amaçlayan yeni Avrupa kuralları kullanılarak tasfiye edilecek ilk banka oldu.

Ancak, ağır kayıplar yaşayan tahvil sahipleri ve hissedarlar Avrupa Birliği Tek Çözüm Kurulu (SRB) tarafından organize edilen nominal bir euro karşılığında satışına itiraz etti ve konuyu mahkemeye taşıdılar.

Ron, "Birkaç ay önce 5.5 milyar euroluk bir teklif aldığımız doğru" dedi.

Ron ayrıca bankanın tasfiye edilmeden önce borçlarını ödeyebilecek durumda olduğunu söyledi.

Kaynak: Reuters