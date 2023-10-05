Bankacılık sektörünün kredi hacmi 102 milyar TL arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 29 Eylül itibarıyla 102 milyar 280 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 10 trilyon 585 milyar 61 milyon liradan 10 trilyon 687 milyar 341 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise (bankalararası dahil) geçen hafta 24 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 0,2 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 13 trilyon 309 milyar 511 milyon lira oldu.

Tüketici kredilerinin tutarı 1 trilyon 448,6 milyar liraya yükseldi

Bültene göre, tüketici kredilerinin tutarı 29 Eylül itibarıyla 8 milyar 136 milyon lira artışla 1 trilyon 448 milyar 624 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 446 milyar 46 milyon lirası konut, 87 milyar 938 milyon lirası taşıt ve 914 milyar 640 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 11 milyar 603 milyon lira artarak 1 trilyon 238 milyar 983 milyon liraya yükseldi. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 3 artışla 965 milyar 441 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 429 milyar 310 milyon lirası taksitli, 536 milyar 130 milyon lirası taksitsiz borçlardan oluştu.

Yasal öz kaynaklar arttı

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 29 Eylül itibarıyla bir önceki haftaya göre 1 milyar 866 milyon lira azalarak 168 milyar 261 milyon liraya geriledi. Takipteki alacakların 145 milyar 767 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 4 milyar 983 milyon lira artarak 2 trilyon 304 milyar 531 milyon lira oldu.