Bankacılık sektörünün kredi hacmi artıyor
Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 107 milyar 813 milyon lira artarak 7 trilyon 681 milyar 230 milyon liraya çıktı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 13 Ocak itibarıyla 107 milyar 813 milyon lira arttı. Bu dönemde toplam kredi hacmi 7 trilyon 573 milyar 417 milyon liradan 7 trilyon 681 milyar 230 milyon liraya çıktı.
Bankacılık sektöründeki toplam mevduat geçen hafta 224 milyar 314 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 2,5 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 9 trilyon 83 milyar 302 milyon lira oldu. Tüketici kredileri 1 trilyon 107 milyar 477 milyon TL'ye yükseldi.