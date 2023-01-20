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Bankacılık sektörünün kredi hacmi artıyor

Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 107 milyar 813 milyon lira artarak 7 trilyon 681 milyar 230 milyon liraya çıktı.

Dünya Gazetesi
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 13 Ocak itibarıyla 107 milyar 813 milyon lira arttı. Bu dönemde toplam kredi hacmi 7 trilyon 573 milyar 417 milyon liradan 7 trilyon 681 milyar 230 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat geçen hafta 224 milyar 314 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 2,5 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 9 trilyon 83 milyar 302 milyon lira oldu. Tüketici kredileri 1 trilyon 107 milyar 477 milyon TL'ye yükseldi.

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