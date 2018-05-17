Bankacılık sektörünün kredi hacmi arttı

17 Mayıs 2018

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 11 Mayıs ile biten haftada 19 milyar 27 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 309 milyar 759 milyon liradan 2 trilyon 328 milyar 786 milyon liraya çıktı.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 65 milyar 638 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 2 trilyon 133 milyar 402 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 21 milyar 291 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 1,1 artan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 1 trilyon 985 milyar 577 milyon liraya çıktı.

Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 11 Mayıs ile biten haftada 989 milyon lira artarak 411 milyar 521 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 194 milyar 388 milyon lirası konut, 7 milyar 295 milyon lirası taşıt ve 209 milyar 838 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 521 milyon lira artarak 374 milyar 176 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları yüzde 0,02 azalışla 92 milyar 79 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 41 milyar 598 milyon lirası taksitli, 50 milyar 481 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar,11 Mayıs itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 1,8 artarak 17 milyar 89 milyon liraya çıktı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 0,2 artışla 437 milyar 214 milyon liradan 437 milyar 896 milyon liraya yükseldi.

Kaynak: AA