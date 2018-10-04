Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

BDDK verilerine göre, bankacılık sektörünün kredi hacmi 28 Eylül itibarıyla 2,7 trilyon lira oldu. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı 2 trilyon 2,3 milyar lira oldu.

04 Ekim 2018