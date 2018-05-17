Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

17 Mayıs 2018

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 11 Mayıs ile biten haftada 26 milyar 73 milyon 767 bin lira arttı. Söz konusu haftada 1 trilyon 895 milyar 315 milyon 178 bin liraya çıkan bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 1,39 artış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,25 artışla 1 trilyon 6 milyar 95 milyon 964 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 2,55 yükselişle 792 milyar 869 milyon 822 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 50 milyon dolar azalarak 200 milyar 978 milyon dolara düştü. Bunun 187 milyar 308 milyon doları mevduat bankaları ve 13 milyar 670 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 153 milyar 577 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 6 milyar 201 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu. YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 19 milyar 155 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların ise 8 milyar 375 milyon dolar oldu.

Taksitli ticari krediler yükseldi

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,25 artışla 393 milyar 828 milyon 553 bin liraya, taksitli ticari krediler yüzde 0,97 artışla 353 milyar 325 milyon 159 bin liraya yükseldi. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,80 azalarak 117 milyar 834 milyon 154 bin liraya geriledi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 180 milyar 867 milyon 353 bin lirası konut, 6 milyar 166 milyon 113 bin lirası taşıt ve 206 milyar 795 milyon 87 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 11 Mayıs ile biten haftada 18 milyar 765 milyon 702 bin lira artarak 2 trilyon 220 milyar 493 milyon 507 bin liraya çıktı.

Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,90 artış gösterdi.

Kaynak: AA