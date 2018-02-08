Bankacılıkta kredi hacmi 2.6 milyar lira geriledi

08 Şubat 2018

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 2 Şubat ile biten haftada 2 milyar 615 milyon lira azaldı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 149 milyar 996 milyon liradan 2 trilyon 147 milyar 381 milyon liraya düştü.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 59 milyar 176 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 1 trilyon 972 milyar 200 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 23 milyar 192 milyon liralık azalış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 1,3 azalan bankacılık sektörü toplam mevduatı, 1 trilyon 805 milyar 482 milyon liraya geriledi.

Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 2 Şubat ile biten haftada 1 milyar 403 milyon lira artarak 400 milyar 373 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 192 milyar 341 milyon lirası konut, 7 milyar 159 milyon lirası taşıt ve 200 milyar 872 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 704 milyon lira artarak 355 milyar 352 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2,3 artışla 91 milyar 425 milyon liraya çıktı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 42 milyar 687 milyon lirası taksitli, 48 milyar 738 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 2 Şubat itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 11,4 artarak 14 milyar 275 milyon liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları ise yüzde 0,2 azalışla 419 milyar 205 milyon liradan 418 milyar 401 milyon liraya geriledi.

Bankacılık sektörü aktifleri 3,3 trilyon oldu

Kaynak: AA