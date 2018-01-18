Bankacılıkta kredi hacmi büyüdü

18 Ocak 2018

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bültenine göre, sektörün kredi hacmi 12 Ocak ile biten haftada 8 milyar 479 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 2 trilyon 123 milyar 895 milyon liradan 2 trilyon 132 milyar 374 milyon liraya yükseldi.

Bu dönemde mali kesime verilen kredilerin toplamı 60 milyar 658 milyon lira, mali kesim hariç toplam kredi hacmi 1 trilyon 957 milyar 718 milyon lira oldu.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduatta (bankalararası dahil) geçen hafta 22 milyar 785 milyon liralık artış yaşandı. Söz konusu haftada yüzde 1,3 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 1 trilyon 809 milyar 581 milyon liraya çıktı.

Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı 12 Ocak ile biten haftada 1 milyar 329 milyon lira artarak 398 milyar 683 milyon lira oldu. Söz konusu kredilerin 191 milyar 880 milyon lirası konut, 7 milyar 189 milyon lirası taşıt ve 199 milyar 614 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 2 milyar 731 milyon lira artarak 354 milyar 808 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 0,22 artışla 89 milyar 604 milyon liraya ulaştı. Bireysel kredi kartı alacaklarının 41 milyar 904 milyon lirası taksitli, 47 milyar 701 milyon lirası taksitsiz oldu.

Bankacılık sektöründe net takipteki alacaklar, 12 Ocak itibarıyla bir önceki haftaya göre yüzde 2,53 azalarak 13 milyar 673 milyon liraya geriledi.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin öz kaynakları da 413 milyar 58 milyon liradan 413 milyar 81 milyon liraya çıktı.

Kaynak: AA