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Bankalar için 'finansal rapor' tebliği yayımlandı

Banka ve katılım bankalarının finansal rapor ve tekdüzen hesap izahname tebliğleri yayımlandı.

Bankalar için 'finansal rapor' tebliği yayımlandı
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Banka ve katılım bankalarının finansal rapor ile tekdüzen hesap planı ve izahnamesi tebliğleri Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Bankalarca kamuya açıklanacak finansal tablolar ile bunlara ilişkin açıklama ve dipnotlar hakkında tebliğde değişiklik yapan karar, katılım bankalarınca uygulanacak tekdüzen hesap planı ve izahnamesi hakkında tebliğ ile tekdüzen hesap planı ve izahnamesi hakkında tebliğ 20 Eylül tarihli mükerrer Resmi Gazete'de yer alıyor.

Kaynak: Reuters

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