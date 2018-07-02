Bankalar kârı 5 ayda 2,7 milyar artırdı

02 Temmuz 2018

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan açıklamaya göre, sektörün Mayıs 2018 döneminde net kârı 23 milyar 839 milyon TL'ye ulaştı. Geçen yılın aynı döneminde kar 21,17 milyar TL seviyesinde bulunuyordu. Böylece bankalar kârlılığı 5 ayda 2,7 milyar TL artırmış oldu.

Mayıs 2018 döneminde Türk Bankacılık Sektörünün aktif büyüklüğü 3 trilyon 639 milyar 545 milyon TL olarak gerçekleşti.

Sektörün aktif toplamı 2017 yıl sonuna göre 381 milyar 703 milyon TL (yüzde 11,7) arttı.

Mayıs 2018 döneminde en büyük aktif kalemi olan krediler 2 trilyon 338 milyar 826 milyon TL, menkul değerler 420 milyar 347 milyon TL oldu. 2017 yıl sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 11,7, krediler yüzde 11,5 oranında ve menkul değerler toplamı yüzde 4,6 oranında arttı. Bu dönemde kredilerin takibe dönüşüm oranı yüzde 2,82 oldu.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat 2017 yılsonuna göre yüzde 10,7 artışla 1 trilyon 893 milyar 332 milyon TL oldu.

2017 yıl sonuna göre özkaynak toplamı yüzde 7,8 artışla 387 milyar 285 milyon TL olurken, sermaye yeterliliği standart oranı ise yüzde 15,93 seviyesinde bulunuyor.