Bankalar kârı yüzde 25 artırdı

03 Ekim 2017

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), ağustos sonu itibarıyla bankacılık sektörünün konsolide olmayan ana göstergelerini açıkladı.

Türk bankacılık sektörünün net karı, bu yılın ocak- ağustos döneminde 2016'nın aynı dönemine göre yüzde 25,3 artarak 33 milyar 280 milyon liraya yükseldi.

Buna göre Ağustos 2017 döneminde Türk Bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 2 trilyon 989 milyar 909 milyon lira oldu. Sektörün aktif toplamı 2016 yıl sonuna göre 258 milyar 873 milyon liralık artış gösterdi.

Ağustos sonu itibarıyla en büyük aktif kalemi olan krediler 1 trilyon 954 milyar 148 milyon lira, menkul değerler 368 milyar 461 milyon lira olarak hesaplandı. 2016 yıl sonuna göre sektörün aktif büyüklüğü yüzde 9,5 ve krediler yüzde 12,7, menkul değerler toplamı da yüzde 4,8 arttı.

Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat Temmuzda 2016 yılı sonuna göre yüzde 10,2 artışla 1 trilyon 601 milyar 230 milyon liraya yükseldi.

Bu yılın ocak-ağustos döneminde sektörün dönem net karı 33 milyar 280 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı da yüzde 17,2 seviyesinde gerçekleşti.