Bankalar Türk Telekom için harekete geçti

23 Ocak 2018

Türk Telekom'un (TT) ana ortağı OTAŞ'a 4.75 milyar dolar kredi veren ve karşılığında TT hisselerini teminat alan konsorsiyumundaki üç büyük bankanın, krediyi geri ödeyememesi nedeniyle şirket hakkında hukuki süreç başlatmaya karar verdiği belirtildi.

Bankalar böylece OTAŞ'a sahip olmayı amaçlıyor.

Hürriyet gazetesinde yer alan ve kaynaklara dayandırılan habere göre, en büyük alacaklı üç banka Ulaştırma Bakanlığı ile anlaşarak süreci hukukileştirmeye karar verdi.

Bankaların çeşitli seçenekler arasından OTAŞ'a sahip olmayı tercih ettiği ifade edilerek, "...Telekom'a zarar verilmemesi için, kredi verilen şirket olan yüzde 55 paya sahip OTAŞ'a sahip olmak daha uygun yol olarak görüldü. Verilen bu karar doğrultusunda da adımlar geçen hafta atılmaya başlandı" denildi.

Türk Telekom hisseleri 6.82 liraya kadar çıkmasının ardından günü yüzde 6.96 primle 6.76 liradan kapattı. BIST 100 endeksi ise günü yüzde 0,99 artışla tamamladı.

OTAŞ'ın 2013 yılında 30'a yakın bankadan aldığı kredide en büyük pay 1.5 milyar dolar ile Akbank, yaklaşık 1 milyar dolar ile Garanti Bankası ve yaklaşık 500 milyon dolara karşılık gelen tutar ile İş Bankası'nda bulunuyor.

OTAŞ Türk Telekom'un yüzde 55 hissesini teminat olarak verdiği kredinin geri ödemelerini bir yıldan uzun bir süredir yapamıyor.

Üç büyük banka daha önce canlı kredi olarak sınıfladıkları krediyi geçen yıl sonu itibariyle yakın izlemeye aldı.

Haberde OTAŞ'a verilen krediye daha küçük tutarla katılan bankalarla da konunun konuşulmasına başlandığı ifade edildi.

Kaynak: Reuters