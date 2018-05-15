Bankalara ilk dört ayda 7,2 milyon çek ibraz edildi

15 Mayıs 2018

Bankalara ibraz edilen çek sayısı, bu yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 7,2 milyon adet oldu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, nisan ayı çek raporunu yayımladı.

Rapora göre, bu yılın ocak-nisan döneminde bankalara ibraz edilen 445 bin keşideciye ait 7,2 milyon çekin toplam tutarı 301 milyar lira oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre çek tutarı yüzde 27, keşideci sayısı yüzde 1 ve çek adedi yüzde 14 arttı.

Bu yılın ocak-nisan döneminde, bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan 21 bin keşideciye ait 138 bin adet çekin toplam tutarı 6,4 milyar lira oldu. Karşılıksız işlemi yapılan 10 bin keşideciye ait toplam 897 milyon lira tutarındaki 22,9 bin adet çek daha sonra ödendi.

Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 1 artarken, keşideci sayısı yüzde 25 ve adet yüzde 19 azaldı.

Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı, tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre 0,3 puan artarak yüzde 2,2, adet olarak ise 0,1 puan düşerek yüzde 2 oldu.

Rapora göre, karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının ve keşideci sayısının en yüksek olduğu 5 il sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olarak kayıtlara geçti. Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu 5 il ise yüzde 8,6 ile Osmaniye, yüzde 7,3 ile Mardin, yüzde 5,2 ile Artvin, yüzde 4,8 ile Gümüşhane ve yüzde 4,7 ile Yalova olarak sıralandı.

Kaynak: AA