Bankalarda yabancı para varlıkları 275 milyar dolara çıktı

31 Ekim 2017

Türkiye’deki bankacılık sektörü yabancı para toplam varlıkları 2017 Haziran itibariyle 2016 yıl sonuna göre yüzde 5,6 artışla 274,6 milyar dolar, banka dışı sektör yabancı para toplam varlıkları yüzde 5,5 artışla 166,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye’deki bankacılık sektörü yabancı para toplam yükümlülükleri 2016 yıl sonuna göre yüzde 12,9 artışla 348,6 milyar dolar, banka dışı sektör yabancı para yükümlülükleri yüzde 17,8 artışla 228,0 milyar dolar olarak kaydedildi.

Türkiye’deki bankaların ilk borçluya göre toplam sınır ötesi alacakları, 2016 yıl sonuna göre yüzde 6,8 azalışla 27,8 milyar dolar, bankalardan alacakları yüzde 9,9 azalışla 18,1 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’deki yerli bankaların nihai borçluya göre toplam yurt dışı alacakları, 2016 yıl sonuna göre yüzde 8,1 azalışla 16,7 milyar dolar, bankalardan alacakları yüzde 10,4 azalışla 7,6 milyar dolar oldu.