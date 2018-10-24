Bankaların kârlarında daralma bekleniyor

24 Ekim 2018

Ağustos ayında TL yaşanan sert değer kaybının ardından bankacılık sektörünün üçüncü çeyrek net kârlarında, makroekonomik dengelerdeki bozulmasının yanı sıra, takibe dönüşen kredilerdeki artışın da etkisiyle artan provizyonlara bağlı çeyreksel bazda yüzde 24, yıllık bazda da yüzde 2 daralma bekleniyor.

İlk olarak 24 Ekim'de Akbank'ın açıklamasıyla başlayacak olan üçüncü çeyrek finansal sonuçlarının, TL'deki sert değer kaybı ve ekonomideki yavaşlamanın bankalardaki ilk izlerini ortaya çıkarması bekleniyor.

Yüksek enflasyon ve cari açık gibi bozulan makro dengelerin yanı sıra ABD ile ilişkiler kaynaklı risklerin de etkisiyle dolar/TL Ağustos ayında 7.24 ile tarihi rekorunu kırmış ve bu seviye ile TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı da yılbaşına göre yüzde 47.5 olmuştu.

Kurdaki yükselişin ardından, bankalara likidite sağlamaya yönelik pek çok önlem ekonomi yönetimi tarafından alınırken, bankalar bu süreçte likiditelerini yönetmeye, SYR'lerini korumaya çalışmış, bu süreçte kredi ve mevduat faizleri de yükselmişti.

Reuters anketine göre BIST-100'de işlem gören 6 büyük bankanın üçüncü çeyrekte net kârının bir önceki çeyreğe göre yüzde 24 daralması, yıllık bazda da yüzde 2 gerilemesi bekleniyor.

Şeker Yatırım Bankacılık Analisti Sevgi Onur, kardaki çeyreksel bazdaki düşüşün en önemli nedeninin provizyonlardaki artış olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Provizyonlarda çeyreksel bazda yüzde 70 artış bekliyorum. Makroekonomik beklentilerdeki bozulmalar, TL'deki zayıflama ve takibe dönüşen kredilere intikal eden krediler ile ikinci grup kredilerindeki artışları da provizyonlardaki artışların nedeni olarak görebiliriz."

Oyak Yatırım'ın raporunda da takip ettikleri bankaların net kârlarında yüksek provizyonlar nedeniyle çeyreksel bazda yüzde 23 yıllık bazda da yüzde 1'lik daralma beklendiği belirtilerek "TL'deki değer kaybının etkisi ve IFRS 9 modelleme revizyonunun etkisiyle ikinci çeyrekte 185 baz puan olan net risk maliyetinin (CoR) 316 baz puana çıkmasını bekliyoruz... TL kredi mevduat makasındaki 90 baz puanlık daralmaya karşılık TÜFE'ye endeksli tahvillerdeki yüksek getirilerin katkısı ile net faiz marjının yatay kalmasını bekliyoruz" denildi.

Ankete katılan 7 kurumun tahminlerine göre çeyreksel bazda tüm bankalarda net kârın geçen çeyreğe göre azalması bekleniyor.

Çeyreksel bazda en büyük kar daralması ise, fonlama maliyetlerindeki artış ve yüksek provizyonların baskısıyla Halkbank'ta bekleniyor. Halkbank'ın üçüncü çeyrek net kârının bir önceki çeyreğe göre yüzde 63 düşüşle 413 milyon lira olması bekleniyor.

Halkbank'ın, banka yetkilisi Hakan Atilla'nın ABD'de yargılandığı dava sürecinde yurtdışı borçlanması azalmış, banka fonlama tarafında TL kaynaklara yöneliminin süreceğini, sendikasyon veya yabancı para tahvil ihracının ise uygun şartlar sağlandığında gündeme alınacağını açıklamıştı. TL kaynaklara yönelim de bankanın fonlama maliyetlerini artırmıştı.

Kaynak: Reuters