Bankaların kredi hacmi 7 trilyon 568,3 milyar lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 30 Aralık itibarıyla 73 milyar 639 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 7 trilyon 494 milyar 701 milyon liradan 7 trilyon 568 milyar 340 milyon liraya çıktı.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 78 milyar 554 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,9 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 8 trilyon 865 milyar 711 milyon lira oldu.

Tüketici kredileri arttı

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 30 Aralık itibarıyla 16 milyar 794 milyon lira artışla 1 trilyon 83 milyar 436 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 360 milyar 179 milyon lirası konut, 49 milyar 642 milyon lirası taşıt ve 673 milyar 614 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 6 milyar 670 milyon lira artarak 974 milyar 723 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 5,8 yükselerek 446 milyar 602 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının 217 milyar 709 milyon lirası taksitli, 228 milyar 893 milyon lirası taksitsiz oldu.

Yasal öz kaynaklar 1 trilyon 655 milyar 16 milyon lira oldu

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 30 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre 2 milyar 559 milyon lira artarak 161 milyar 666 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 136 milyar 17 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynaklar 3 milyar 771 milyon lira artarak 1 trilyon 655 milyar 16 milyon lira oldu.