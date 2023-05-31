Bankaların net kârı ilk 4 ayda yüzde 47,4 arttı

Bankacılık sektörünün Nisan ayında toplam kârı Nisan'da yıllık yüzde 10,5 artış gösterdi. 4 aylık dönemde ise artış yüzde 47,4 olarak kaydedildi.

Bankacılık sektöründe düzenlemelerin bilançolar üzerindeki etkisi Nisan'da belirginleşti.

Nisan ayında sektörün toplam net kârı yüzde 10,5 artışla 38,6 milyar TL oldu. Bankacılık sektörünün toplam net kârı Ocak-Nisan döneminde ise yıllık yüzde 47,4 oranında artarak 144,7 milyar liraya yükseldi.

BDDK’nın açıkladığı verilere göre, takipteki alacakların toplam nakdi kredilere oranı nisanda yüzde 1,86 oldu. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam yüzde 2,75 olarak kaydedilmişti.

Geçen yılın Nisan ayında yüzde 16 olan çekirdek sermaye yeterliliği rasyosu Nisan'da yüzde 14 oldu. Sermaye yeterliliği rasyosu ise Nisan'da yüzde 17 oldu.