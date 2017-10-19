Barkindo: Dengeli bir petrol piyasası ufukta göründü
OPEC Genel Sekreteri Barkindo, dengeli bir petrol piyasasının ufukta göründüğünü söyledi.
Londra'da konuşan OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, petrol piyasasına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Barkindo, "Global üreticilerin arzı freleme çaları sonrasında ham petrol piyasasının hızla yeniden dengelenmekte olduğundan kuşkumuz yok. Petrol stoklarında azaltım devam ediyor. Tünelin sonundaki ışığı görmeye başladım, dengeli bir petrol piyasası ufukta göründü" dedi.
Barkindo konuşmasında petrol stoklarının Eylül ayında da gerilediğini ancak hala 5 yıllık ortalamanan160 milyon varil üzerinde olduklarını da vurguladı.