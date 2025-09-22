Başkanlık seçiminin ardından Fenerbahçe hisselerinde düşüş!

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulun ardından sarı lacivertli kulübün hisselerinde düşüş görüldü.

Seçimde 12 bin 325 oy alan Sadettin Saran, sarı-lacivertlilerin 38. başkanı oldu. Saran'ın rakibi önceki başkan Ali Koç ise 12 bin 68 oy aldı.

Genel kurulun ardından ilk işlem gününde Fenerbahçe hisselerinde (FENER) yüzde 3'ü aşan düşüş yaşandı.

Ayrıca Fenerbahçe dün Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldı.

Hisseler düştü

Güne 13,28 liradan başlayan FENER hisseleri, erken saatlerde düşüş yaşadı.

Hisselerdeki düşüş yüzde 3'ü aştı. Saat 10.19 itibarıyla hisseler yüzde 3,47 düşüşle 12,81 liradan işlem gördü.

Hisseler erken saatlerde en düşük 12,62 lirayı en yüksek 13,35 lirayı gördü.