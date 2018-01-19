Başkentgaz halka arz çalışmalarını sürdürüyor

19 Ocak 2018

Başkent Doğalgaz Dağıtım (Başkentgaz) Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kazanç, geçen yıl ekim-kasım aylarında planlanan halka arzı, piyasa koşulları nedeniyle gerçekleştirmediklerini; uygun şartların oluşmasını beklediklerini söyledi.

Borsada fiyatlamaların iskontolu olduğunu, şirket değerlemelerinin de hak ettiği seviyede bulunmadığını belirten Kazanç, son 3-4 yılın en büyüklerinden biri olacak Başkentgaz halka arzını piyasa koşullarına bağlı olarak 2018'in uygun bir zamanında gerçekleştireceklerini; karar verdikleri anda iki ay içinde halka arz yapabilecek durumda olduklarını kaydetti.

Kazanç, halka arz için 2018'i bekleme kararında OHAL'in yurtdışı piyasalarda yorumlanma şekli, jeopolitik gelişmeler ve ABD vize krizi gibi gelişmelerin etkili olduğunu söyledi.

Torunlar Grubu şirketlerinden biri olan Torunlar Enerji'nin yüzde 100 hissedar olduğu Başkentgaz'ın halka arzı için temmuz ayı sonunda SPK'ya başvuru yapılmıştı.

Yayınlanan izahnamede, 700 milyon lira ödenmiş sermayesi bulunan Başkentgaz'n yüzde 25 paya denk gelen 175 milyon lira nominal değerli hissesinin halka arz edileceği; ek satışla birlikte arzın yüzde 28.75 paya denk gelen 201.25 milyon lira nominal hisseye yükselebileceği belirtilmişti.

Kaynak: Reuters