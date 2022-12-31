Baştuğ: En önemli gündem konularından biri sermaye

Recep Baştuğ, banka karlılıklarının nominal olarak ciddi artmış görünse de sermaye karlılıklarının sektörde yüzde 40 civarında ve enflasyonun gerisinde kaldığını anlatarak “Bu durum bankalar açısından net sermaye kaybı anlamına geliyor. Sermaye karlılığı bakımından sektörleri sıraladığımızda, bankacılık en karlı ilk 10 sektör arasında değil. Yoğun düzenlemelerin kredi büyümeleri üzerindeki etkileri nedeniyle sektör odağını daha fazla müşteri büyümesine çevirdi. Bu alanda rekabet daha önce görmediğimiz bir boyuta taşındı. Karlılıktan ödün vermek pahasına da olsa sektörün müşteri kazanımını öncelediğini gördük. En belirgin örneği maaş promosyonlarındaki fiyatlamalar olarak karşımıza çıktı” açıklamasını yaptı.

Yeni müşteri kazanımında rekor

Recep Baştuğ, Garanti BBVA için 2022'nin çok başarılı bir yıl olduğunu, tüm alanlarda öncülüklerini pekiştirdiklerini anlatırken "Finansal olmayan stratejik performans göstergelerimizde de yılı çok iyi sonuçlarla tamamlıyoruz. Bu yıl yeni müşteri kazanımında rekor bir seviyeye ulaştık. Dijital dönüşümde öncülüğümüzü sürdürdük” dedi.