BBVA analist beklentilerini boşa çıkardı
Garanti Bankası'nın ortağı BBVA, analist beklentilerini boşa çıkararak 70 milyon euro kâr açıkladı.
İspanyol BBVA, 2017'nin son çeyreğinde 70 milyon euro kâr açıkladı.
Garanti Bankası'nın yüzde 49,85'ine sahip olan bankanın zarar etmesi bekleniyordu. Analist tahminleri 61 milyon ila 231 milyon euro aralığında zarar yönündeydi.
Dördüncü çeyrek sorunlu krediler rasyosu yüzde 4,4 olan banka, hisse başı 0,15 euro temettü ödeyecek.
Bu yıl kârlı büyüme öngören BBVA, Meksika ve Arjantin'de güçlü büyümenin sürmesini bekliyor.
Garanti Bankası'nın net kârı yüzde 25 arttı