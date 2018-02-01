ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
13 °C

BBVA analist beklentilerini boşa çıkardı

Garanti Bankası'nın ortağı BBVA, analist beklentilerini boşa çıkararak 70 milyon euro kâr açıkladı.

BBVA analist beklentilerini boşa çıkardı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

İspanyol BBVA, 2017'nin son çeyreğinde 70 milyon euro kâr açıkladı.

Garanti Bankası'nın yüzde 49,85'ine sahip olan bankanın zarar etmesi bekleniyordu. Analist tahminleri 61 milyon ila 231 milyon euro aralığında zarar yönündeydi.

Dördüncü çeyrek sorunlu krediler rasyosu yüzde 4,4 olan banka, hisse başı 0,15 euro temettü ödeyecek.

Bu yıl kârlı büyüme öngören BBVA, Meksika ve Arjantin'de güçlü büyümenin sürmesini bekliyor.

Garanti Bankası'nın net kârı yüzde 25 arttıGaranti Bankası'nın net kârı yüzde 25 arttı

Akbank 6 milyar TL kâr elde ettiAkbank 6 milyar TL kâr elde etti

Garanti Bankası BBVA İspanya

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.