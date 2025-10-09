BDDK açıkladı: KKM 266,6 milyar TL'ye geriledi

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş devam etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 292,8 milyar TL'den 266,6 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 21 trilyon 31,7 milyar TL'den 21 trilyon 199,7 milyar TL'ye çıkarken, mevduat 24 trilyon 968 milyar TL'den 24 trilyon 691,5 milyar TL'ye indi.

Tüketici kredileri 2 trilyon 31,7 milyar TL'den 2 trilyon 199,7 milyar TL'ye yükselirken, bireysel kredi kartları 2 trilyon 496 milyar TL'den 2 trilyon 538,8 milyar TL'ye çıktı

Takipteki alacaklar ise 489,4 milyar TL'den 504 milyar TL'ye geldi.

Veriler 3 Ekim ile biten haftayı kapsıyor.

KKM sonlandırıldı

KKM hesap açma ve yenileme işlemleri sonlandırıldı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), KKM hesap açma ve yenileme işlemlerinin (YUVAM hesapları hariç) 23 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar verdi.

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, bu tarih öncesinde açılmış hesapların vadeleri sona erdiğinde ilgili tebliğler yürürlükten kaldırılacak.

Bu karar ile birlikte KKM’nin TL’ye geçişine ve yenilenmesine ilişkin toplam hedef kaldırıldı. Bu çerçevede zorunlu karşılık faiz ve komisyon düzenlemeleri gözden geçirildi.