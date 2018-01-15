BDDK Başkanı: İzlemedeki kredilerin takibi için süre şartı yok

15 Ocak 2018

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, yapılan yeni düzenlemelerle Türk Telekom gibi yakın izlemeye alınan kredilerin takibe dönüşümü için belirlenmiş bir süre olmadığını, bankaların bu kredilerden zarar beklemesi durumunda takibe alabileceklerini söyledi.

Akben, "Takibe dönüşüm için belli bir süre yok, bankalar zarar beklerse takibe alabilirler" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Akbank'ın bir yıldan uzun süredir geri ödenmeyen OTAŞ kredisini yakın izlemeye aldığını açıklamasının ardından Garanti Bankası ve İş Bankası da krediyi yakın izlemeye almıştı.

Ojer Telekomünikasyon (OTAŞ), yüzde 55 Türk Telekom hissesini teminat vererek 2013 yılında aldığı 4.75 milyar dolar tutarındaki krediyi geri ödeyemiyor.

OTAŞ'a 2013 yılında 4.75 milyar dolar tutarındaki krediyi veren 30'a yakın banka arasında en büyük payı Akbank, Garanti Bankası ve İş Bankası alıyor.

OTAŞ kredisi 'yakın izlemede'

Kaynak: Reuters