BDDK swap işlemlerine sınırlama getirdi

13 Ağustos 2018

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK) swap işlemlerine sınırlama getirdiğini duyurdu.

BDKK açıklamasında, "Bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan para swaplarından, işlemin başlangıç tarihinde spotta yurtiçi bankaların TL verip döviz aldıkları swap işlemleri bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 50'sini geçemeyecek olup, bu minvalde mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacak ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemler yenilenemeyecektir. Söz konusu oran günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur." ifadeleri yer aldı.